Программа лояльности RetailCRM с расширенными возможностями доступна бесплатно до 5 000 клиентов-участников. При увеличении количества участников идёт тарификация.



Базовые возможности Программы лояльности можно использовать бесплатно для любого количества участий.



Если в Программах с расширенными возможностями будет более 5 000 участий и вы перестанете их оплачивать, то такие Программы блокируются, в том числе для первых 5 000 участий. Данные не сотрутся, но операции с бонусами, скидками и событиями приостановятся.