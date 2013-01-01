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RetailCRM
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RetailCRM — инвестиция, которая окупается

Бесплатный тариф
Подходит малому бизнесу с небольшим количеством заказов, который хочет автоматизировать часть своей работы
Модуль «Продажи»
1 пользователь
300 заказов в месяц
С 301 заказа идёт тарификация: 25 рублей за заказ
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Профессиональный
Без ограничений, максимум инструментов для работы магазина и монетизации клиентской базы
от 1 500 ₽ за пользователя
Стоимость меняется в зависимости от количества пользователей и срока, за который вы оплачиваете
Мессенджеры
Социальные сети
Онлайн-чат на сайт
Программа лояльности
Сегментация
Рассылки и правила
Подключение функций оплачивается отдельно, а на цену влияют задачи и требования
Бесплатно 14 дней
от 1 350 ₽ за пользователя (10% скидка за год)
Оплата
По подписочной модели и авансом. Финальная стоимость тарифа зависит от:
• количества пользователей
• срока авансовой оплаты
• подключаемых функций к CRM
Интеграции
Многие готовые модули для интеграции CRM с сервисами и услугами — бесплатные. Например:

Посмотрите, что говорят наши клиенты

«RetailCRM — это лучшая ❤️ система, с которой мне приходилось работать. Она автоматизирует бизнес-процессы, имеет огромный набор готовых интеграций, экономит время и ресурс на кастомные доработки».
«RetailCRM идеальна для розничного бизнеса. Система учитывает 90% наших запросов: есть всё ✨ для работы с заказами и клиентами. Ещё одна крутая фишка — готовые модули интеграции».
Ирина Устина,
основательница бренда Mollis
Кейс Mollis →
Александр Литвинов,
Product Owner beyosa
Кейс beyosa →
Автоматические email-оповещения клиентам о статусе заказа
Настройка триггеров

Настроим за 3 дня бизнес-процессы

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14 дней тестового периода
Наладим систему, ориентируясь на вас и лучший опыт на рынке. А ещё предоставим персонального менеджера, который поможет решить возникающие вопросы. Спрашивайте про пакет Business.
Кейс MasterZoo →
Антон Кутявин,
руководитель интернет-зоомаркета MasterZoo
Кейс MANBOX →
Дмитрий Лавелин,
основатель проекта MANBOX
«В едином окне мы успеваем сделать всё: обработать заказы, оказать сервис покупателям, оповестить о статусе заказа, собрать данные о клиентах. Автоматизация магазина экономит время и деньги, а RetailCRM стала главной ❤️ шестерёнкой в наших бизнес-процессах».
«Благодаря RetailCRM мы запустили CRM-маркетинг и получили удобное взаимодействие с аудиторией. Теперь у каждого клиента есть единый профиль, данные накапливаются в едином месте, а дубли не плодятся. Радует, что постоянно добавляются новые ✨ интеграции и возможности для ещё более удобной работы».

Зачем мне CRM-система?

Всё в едином окне
Перестаньте разрываться, объедините зоопарк систем и сервисов в единое окно
Простые продажи
в соцсетях и мессенджерах
Не упускайте ни единого сообщения или клиента
Контроль всего магазина
Прозрачно контролируйте менеджеров и бизнес-процессы
Маркетинг
Используйте встроенные инструменты CRM- и email-маркетинга, сегментируйте покупателей и находите персонализированный подход к каждому
Автоматизация рутины
Уберите ручной труд, который приводит к потере времени и ошибкам
Программа лояльности
Запустить омниканальную программу лояльности за 30 минут и стимулировать клиентов к повторным покупкам
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Зарегистрируйтесь в RetailCRM и развивайте свой бизнес быстрее

FAQ. Ответы на самые частые вопросы

Есть ли готовые тарифы для CRM?
Конкретных пакетов тарифов нет. Мы позволяем клиенту самому выбрать, что себе подключить и использовать. И платить только за это.
Как посчитать стоимость под себя?
Для этого создайте бесплатный аккаунт и посчитайте стоимость в личном кабинете.
Как сэкономить при оплате RetailCRM?
Попробуйте специальный пакет Business — он позволит получить до 3 месяцев профессионального тарифа за наш счёт и закрепит за вами персонального менеджера на этот период. Этого времени вполне достаточно, чтобы настроить все процессы и начать больше зарабатывать на текущих покупателях, качественнее монетизируя клиенскую базу.

Не тяните и спрашивайте про пакет у наших менеджеров после регистрации системы.
Что, если у меня несколько магазинов?
Просто подключите их все к одному аккаунту RetailCRM. Стоимость не изменится.
Какие пользователи учитываются при расчёте тарифов?
При расчёте тарифов учитываются только активные пользователи в модулях «Продажи» и «Чаты». Стоимость одного пользователя в модуле «Чаты» — 500 рублей в месяц.
Обязательно ли подключать модуль «Продажи», если работа идёт только в социальных сетях и мессенджерах?
Да. Без модуля «Продажи» не получится выполнять какие-либо операционные процессы магазина.
Можно ли использовать модуль «Чаты» на бесплатном тарифе?
Нет. Модуль «Чаты» предусмотрен только на профессиональном тарифе.
Пакеты писем оплачиваются отдельно?
Да. Например, 100 000 писем для ваших коммуникаций будут стоить 4 000 рублей в месяц. Письма из пакета используются для транзакционных уведомлений, ручных отправок и маркетинговых рассылок.
Почему модуль «Маркетинг» рассчитывается из клиентов в базе, ведь я плачу за письма?
Модуль «Маркетинг» позволяет гибко сегментировать базу по любым полученным данным, запускать рассылки и готовые маркетинговые правила. Можно оплачивать отдельно только сегментацию и выгружать сегменты в рекламные кабинеты или сторонние сервисы рассылок, поэтому оплата за письма производится отдельно.
А пакеты sms-сообщений есть?
Нет, sms-сообщения оплачиваются отдельно.
Сколько стоит Программа лояльности?
Программа лояльности RetailCRM с расширенными возможностями доступна бесплатно до 5 000 клиентов-участников. При увеличении количества участников идёт тарификация.

Базовые возможности Программы лояльности можно использовать бесплатно для любого количества участий.

Если в Программах с расширенными возможностями будет более 5 000 участий и вы перестанете их оплачивать, то такие Программы блокируются, в том числе для первых 5 000 участий. Данные не сотрутся, но операции с бонусами, скидками и событиями приостановятся.
Есть ли коробочная версия RetailCRM?
Да, есть. Условия и стоимость индивидуальные и зависят от задач.